Акции «Мечела» выросли на 4% на новостях о выкупе ВТБ долга компании у Сбербанка

Обыкновенные акции группы компаний «Мечел» выросли на 4% на Московской бирже. По данным на 12:15, они стоили 63 руб. Максимум они пока достигали 63,5 руб. Стоимость привилегированных акций увеличилась на 2%.

Ранее стало известно о выкупе ВТБ долга «Мечела» перед Сбербанком на сумму около 50 млрд руб. Компания направляла Сбербанку обновленную финансовую модель и просила перенести срок погашения с 2020–2022 на 2024–2026 годы.

Почему «Мечелу» понадобилась отсрочка по долгам — читайте в материале “Ъ”.