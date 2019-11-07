Центробанк видит потенциал для дальнейшего снижения ставки

Глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), однако снижать ставку «автоматически» не планирует. Также госпожа Набиуллина выступает за скорейшее проведение структурных реформ в стране.

«С учетом известных на сегодняшний день факторов у нас остается потенциал для смягчения, и даже вечно беспокоящие нас инфляционные ожидания населения сейчас снижаются, но, конечно же, мы не будем принимать решение автоматически, торопясь опустить ставку как можно ниже»,— заявила госпожа Набиуллина, выступая в Госдуме (цитата по ТАСС). Напомним, 25 октября ЦБ снизил базовую ставку сразу на 50 базисных пунктов — с 7% до 6,5% годовых.

Глава ЦБ также считает, что стране нужны структурные реформы, которыми необходимо заниматься уже сейчас. В противном случае добиться роста частных инвестиций, а как результат — и роста экономики не удастся.

«Экономический рост, по оценкам ЦБ, сейчас сдерживается прежде всего структурными факторами, с учетом того что мы не можем рассчитывать на благоприятную внешнюю конъюнктуру, а глобальный рост вызывает все больше и больше сомнений»,— отметила руководитель Центробанка.

Ранее о необходимости системных изменений заявили глава Минэкономики Максим Орешкин и глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Мечта о реформах».

О снижении базовой ставки — в публикации “Ъ” «ЦБ решился на полпункта».