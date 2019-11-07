Терминал в Ванино снабдили деньгами

ВЭБ.РФ и ВТБ профинансируют строительство угольного терминала «Колмар груп» в Ванино, первую очередь которого мощностью 12 млн тонн планируется ввести уже в 2020 году. Банки-партнеры предоставят 34 млрд руб. из общей стоимости терминала в 37 млрд руб.

ВЭБ.РФ, ВТБ и управляющая компания «Ванинотрансуголь» (ВТУ; входит в «Колмар груп», подконтрольную семье Цивилевых) подписали соглашение о финансировании строительства угольного терминала в Ванино. Об этом сообщил ВЭБ.РФ. Объем финансирования от банков-партнеров в рамках программы «Фабрика проектного финансирования» составит 34 млрд руб., ВЭБ.РФ профинансирует более трети стоимости первой очереди терминала, говорится в сообщении.

Первую очередь мощностью 12 млн тонн «Ванинотрансуголь» намерен ввести в марте 2020 года, вторую, с увеличением мощности до 24 млн тонн — в 2023 году.

Как говорил в сентябре гендиректор УК ВТУ Юрий Тямушкин, часть работ уже завершена: построена железнодорожная станция, вспомогательные здания.

«Завершается строительство причального комплекса нашего терминала, создаются транспортеры и вагоноопрокидыватели»,— рассказывал топ-менеджер. Общая стоимость проекта, по его словам, составит 37 млрд руб.

Вместе с тем своевременная загрузка мощностей терминала вызывала у «Колмара» опасение: сдвиг сроков ввода ОАО РЖД ряда объектов Восточного полигона, по мнению руководства угольной компании, может привести к недоразвитию участков Беркакит—Тында и Комсомольск—Ванино, что не позволит компании вывезти продукцию с ее добывающих предприятий и загрузить терминал в полном объеме (см. “Ъ” от 29 октября). В ОАО РЖД говорили, что все обязательства по вывозу грузов угольных предприятий выполняют, а источники, близкие к монополии, замечали, что сам «Колмар» замечен за непредъявлением к перевозке обещанных объемов: так, три года назад она заявляла к вывозу объемы, превышающие фактически предъявленные в два раза.

Наталья Скорлыгина