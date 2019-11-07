Терминал в Ванино снабдили деньгами

ВЭБ.РФ и ВТБ профинансируют строительство угольного терминала «Колмар груп» в Ванино, первую очередь которого мощностью 12 млн тонн планируется ввести уже в 2020 году. Банки-партнеры предоставят 34 млрд руб. из общей стоимости терминала в 37 млрд руб.
ВЭБ.РФ, ВТБ и управляющая компания «Ванинотрансуголь» (ВТУ; входит в «Колмар груп», подконтрольную семье Цивилевых) подписали соглашение о финансировании строительства угольного терминала в Ванино. Об этом сообщил ВЭБ.РФ. Объем финансирования от банков-партнеров в рамках программы «Фабрика проектного финансирования» составит 34 млрд руб., ВЭБ.РФ профинансирует более трети стоимости первой очереди терминала, говорится в сообщении.
Первую очередь мощностью 12 млн тонн «Ванинотрансуголь» намерен ввести в марте 2020 года, вторую, с увеличением мощности до 24 млн тонн — в 2023 году.
«Завершается строительство причального комплекса нашего терминала, создаются транспортеры и вагоноопрокидыватели»,— рассказывал топ-менеджер. Общая стоимость проекта, по его словам, составит 37 млрд руб.
Вместе с тем своевременная загрузка мощностей терминала вызывала у «Колмара» опасение: сдвиг сроков ввода ОАО РЖД ряда объектов Восточного полигона, по мнению руководства угольной компании, может привести к недоразвитию участков Беркакит—Тында и Комсомольск—Ванино, что не позволит компании вывезти продукцию с ее добывающих предприятий и загрузить терминал в полном объеме (см. “Ъ” от 29 октября). В ОАО РЖД говорили, что все обязательства по вывозу грузов угольных предприятий выполняют, а источники, близкие к монополии, замечали, что сам «Колмар» замечен за непредъявлением к перевозке обещанных объемов: так, три года назад она заявляла к вывозу объемы, превышающие фактически предъявленные в два раза.
На встрече президента с губернаторами угледобывающих регионов стали известны новые параметры программы развития отрасли. К 2035 году, по оценкам Минэнерго, в РФ будут добывать 550–670 млн тонн угля, на 25–52% больше, чем фактический (и рекордный) уровень добычи в 2018 году. Большую часть этих объемов планируется отправлять железной дорогой на экспорт в страны АТР, для чего, по мнению и Минэнерго, и угольщиков, нужно активно развивать БАМ и Транссиб, обеспечивая неизменность тарифов и после 2025 года, до которого они формально согласованы. Однако независимые эксперты считают планы по добыче излишне оптимистичными.
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