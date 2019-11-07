В Ростовской области могут повысить взнос на капремонт Счетная палата России сочла плату в регионе заниженной в два раза

Анализ Счетной палаты РФ показал недостаточность взносов за капремонт в Ростовской области. Эти данные приведены в отчете «Анализ хода реализации региональных программ по проведению капитального ремонта».

«Согласно расчетам ''Фонда ЖКХ'' в Ростовской области минимальный размер взноса на капремонт в 2019 году составляет 9,92 руб. за 1 кв. м в месяц, а экономически обоснованный — 18,49 руб.», — говорится в документе.

В отчете отмечается, что в случае отсутствия финансовой поддержки из консолидированного бюджета региона, средств фонда капремонта не хватит для выполнения региональной программы. Однако большинство регионов во избежание роста социальной напряженности было вынуждено устанавливать минимальный размер взноса на капремонт с учетом его доступности для граждан при их уровне доходов. При этом в большинстве субъектов РФ темпы роста минимального размера взноса на капремонт не соответствуют увеличению предельной стоимости капитального ремонта в расчете на квадратный метр.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов повысили до 9,92 руб. с октября прошлого года. Тогда власти увеличили сумму на 38%.

Действующая система капитального ремонта начала работать в Ростовской области в 2014 году. По новым правилам собственники квартир должны делать обязательные взносы за капремонт дома, этот пункт был включен в квитанции по оплате услуг ЖКХ. Размер взноса не может быть ниже установленного минимального размера, но может быть увеличен по решению общего собрания собственников квартир в многоквартирном доме.

Дарья Голякова