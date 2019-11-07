07 ноября, четверг
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Фото: Toyota

Toyota готовит «заряженную» версию нового Yaris

Компания Toyota готовит «заряженную» версию компактного хэтчбека Yaris нового поколения, прототип которой покажут в середине ноября.

Японский автопроизводитель опубликовал тизер новинки, судя по которому автомобиль получил расширенные колесные арки и развитый спойлер. Индекс GR-4 может указывать на наличие у модели полного привода. Ожидается, что новая модификация Toyota Yaris будет выпущена ограниченным тиражом и станет основной для раллийной машины следующего поколения.

Напомним, 205-сильную Toyota Yaris GRMN предыдущей генерации, представленную осенью 2017 года, выпустили в количестве 400 штук. Новая Toyota Yaris дебютировала в октябре 2019 года. Прототип Toyota Yaris GR покажут в рамках Ралли Австралии — финального этапа чемпионата мира WRC 2019 года.

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