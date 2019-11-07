Пятеро пострадали при пожаре на нефтебазе в Новороссийске

По предварительным данным в результате пожара на нефтебазе «Грушовая» пострадали пятеро, жертв нет, сообщает ТАСС. Официальный представитель компании «Транснефти» (владеет «Грушовой»), Игорь Демин прокомментировал, что в резервуаре, где произошло возгорание, мог присутствовать нефтепродукт. Он также сообщил, что в результате ЧП пострадали работники подрядной организации.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, пожар на нефтебазе «Грушовой» близ Новороссийска произошел сегодня, 7 ноября, утром. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона в 09:04. Первые пожарные подразделения выехали по месту вызова в 09:05. По прибытии первых пожарных (09:20) было установлено, что горит резервуар подземного хранения нефтепродуктов. В 09:40 возгорание на площади 200 кв. м было локализовано.

Андрей Ульченко