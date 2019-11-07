В России выросла поддержка полной отмены смертной казни

В России за два года выросла поддержка полной отмены смертной казни (с 1996 года на смертную казнь наложен мораторий). Однако, по данным исследования «Левада-центра», число россиян, выступающих за восстановление смертной казни, также выросло.

За полную отмену смертной казни выступает 19% населения. Этот показатель вырос на 3 процентных пункта с 2017 года, тенденция к увеличению этого значения наблюдается с 2011 года.

Еще 21% считает, что необходимо сохранить действующую процедуру: смертные приговоры не исполняют или не выносят. Два года назад за это выступали 25% респондентов.

Число выступающих за восстановление смертной казни увеличилось на 1 п. п.— до 33%. При этом за расширение смертной казни высказались 16% опрошенных, хотя в 2017 году такое мнение высказывали 12%. Еще 10% затруднилось с ответом.

Отношение к смертной казни в России и мире Инфографика “Ъ” Читать далее

За какие преступлений можно приговаривать к смертной казни, по мнению опрошенных:

изнасилование несовершеннолетних — 72%;

серийные убийства — 64%;

умышленное убийство — 45%;

терроризм, подготовка государственного переворота — 44%;

торговля наркотиками — 39%;

коррупция — 26%;

покушение на жизнь главы государства — 12%;

смертная казнь недопустима ни в каких случаях — 11%.

«Левада-центр» также узнал, как, по мнению респондентов, можно снизить преступность. За ужесточение наказания выступили 45% участников опроса. По мнению 44% респондентов, уменьшить количество преступлений можно, если улучшится работа полиции. Вариант «повысить благосостояния людей» выбрало 38% населения страны. Воспитывать в людях терпимость и уважение предложило 27% участников исследования.

Опрос проводился 24–30 октября 2019 года, в нем приняли участие 1616 человек в 137 населенных пунктах 50 субъектов России.

Ранее фонд «Общественное мнение» выяснил, что более половины (69%) опрошенных россиян считают смертную казнь некоторых преступников допустимой. Недопустимым смертный приговор считает 21% респондентов, а 9% опрошенных затруднились с ответом.

Напомним, дискуссия о возвращении смертной казни развернулась в октябре после убийства девятилетней девочки в Саратове. После трагедии Госдума провела опрос среди россиян во «ВКонтакте», и большинство из них высказались за. Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко сказала, что в России не нужно возвращать смертную казнь.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Смертная казнь не отпускает депутатов».