Экс-председателю правления обанкротившегося Капиталбанка грозит девять лет лишения свободы

В ходе прошедших в Ленинском райсуде Ростова прений сторон по уголовному делу о хищении денежных средств обанкротившегося Капиталбанка, государственный обвинитель потребовал приговорить к девяти годам лишения свободы бывшего председателя правления Сергея Осипова.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, уголовное дело по фактам хищения денежных средств в Капиталбанке было возбуждено осенью 2016 года по заявлению временной администрации банка, назначенной ЦБ РФ после того, как у него отозвали лицензию. Помимо Сергея Осипова перед судом предстали московские предприниматели Александр Губин и Андрей Лыщик. Как считает следствие, в конце 2015 года — начале 2016 года, Сергей Осипов способствовал выдаче их фирмам пяти ссуд, а после отзыва у банка лицензии они прекратили обслуживание кредитов, чем нанесли банку ущерб в размере 717 млн руб. По версии следствия, кредитор и заемщики похитили деньги по предварительному сговору. Им было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сергей Осипов осенью 2016 года был взят под стражу, свою вину он не признает.

Приговор Сергею Осипову и другим обвиняемым будет оглашен 14 ноября.

Подробнее об уголовном деле в отношении Сергея Осипова — в материале “Ъ-Юг” «Кредитную политику пересчитали в годы»

Сергей Иванов