Суд возвратил иск об «изгнании» руководителя района в Алтайском крае

Каменский горсуд Алтайского края возвратил встречное исковое заявление райсобрания, в котором депутаты требовали признать незаконным действия Евгении Гордиенко по исполнению ее обязанностей главы района. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил руководитель аппарата райсобрания Андрей Сиротенко.

Напомним, в октябре этого года депутаты Каменского райсобрания проголосовали за отстранение от должности исполняющей полномочия главы района Евгении Гордиенко из-за ненадлежащего выполнения обязанностей. Копию решения депутаты направили в районную администрацию на исполнение. В тот же день прокуратура начала проверку информации об отстранении руководителя муниципалитета.

Позднее госпожа Гордиенко подала в суд иск с требованием признать недействительным решение депутатов и заявление о применении меры предварительной защиты в виде приостановления действия решения райсовета на время проверки. Суд удовлетворил это заявление. Депутаты подали заявлении об отмене меры предварительной защиты. По словам Андрея Сиротенко, в ближайшее время райсобрание может подать жалобу на определение суда.

Юлия Сасевич