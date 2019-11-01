Суд приостановил решение об отстранении руководителя района в Алтайском крае

Суд приостановил решение депутатов об отстранении от должности исполняющей обязанности главы Каменского района в Алтайского крае Евгении Гордиенко. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказал руководитель аппарата райсовета депутатов Андрей Сиротенко.

Напомним, в октябре группа из девяти депутатов Кеменского райсовета направила ходатайство председателю Виктору Кашицину с требованием провести опрос об отстранении Евгении Гордиенко. Причиной послужили претензии, накопившиеся за время ее руководства районом, говорил депутат краевого заксобрания Василий Железовский: срыв отопительного сезона и отсутствие ремонта дорог. 12 из 20 депутатов райсовета поддержали предложение, решение отправили на исполнение в районную администрацию 29 октября. В этот же день прокуратура начала проверку информации об отстранении Евгении Гордиенко и попросила депутатов предоставить необходимые документы.

31 октября Евгения Гордиенко подала в горсуд иск с требованием признать недействительным решение депутатов райсовета и заявление о применении меры предварительной защиты в виде приостановления действия решения на время прокурорской проверки. Последнее было удовлетворено. Заседание суда назначено на 7 ноября. «В соответствии с законом мы имеем право подать заявлении об отмене меры предварительной защиты. Сегодня мы направили заявление, чтобы оспорить определение суда о применении данной меры. Мы считаем эту меру целесообразной»,— рассказал “Ъ-Сибирь” господин Сиротенко.

Юлия Сасевич