В ХМАО уволили чиновника, обвиняемого в получении взяток

По требованию прокуратуры Белоярского (ХМАО) с должности главы управления капитального строительства администрации района уволен Михаил Коннов. Чиновник уволен по п.7 ч.1 ст.81 ТК РФ (в связи с утратой доверия).

Поводом для этого послужило уголовное дело в отношении Михаила Коннова, которого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году чиновник получил две взятки от индивидуального предпринимателя на общую сумму 1,4 млн руб. за общее покровительство при принятии работ по государственным и муниципальным контрактам, заключенным с администрацией Белоярского района в сфере оказания услуг по строительству, реконструкции и капремонту. По ходатайству следователей Михаил Коннов взят под стражу.

Игорь Лесовских