В ХМАО арестовали чиновника по обвинению в получении взяток

СКР по ХМАО возбудило уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства администрации Белоярского района. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По ходатайству следователя решением суда обвиняемый арестован.

По версии следствия, в 2017 году чиновник получил две взятки от индивидуального предпринимателя на общую сумму 1,4 млн руб. за общее покровительство при принятии работ по государственным и муниципальным контрактам, заключенным с администрацией Белоярского района в сфере оказания услуг по строительству, реконструкции и капремонту.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и выявление дополнительных фактов противоправной деятельности», — говорится в сообщении следователей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по ХМАО-Югре.