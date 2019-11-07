КамАЗ увеличил экспорт грузовиков на 58%

Экспорт грузовиков КамАЗа по итогам девяти месяцев 2019 года составил 3,4 тыс. единиц, что на 58% больше прошлогодних показателей. Как сообщает “Ъ”, в частности, поставки выросли в Узбекистан, Вьетнам и Казахстан. Также в числе главных внешних партнеров набережночелнинского автоконцерна оказался Казахстан.

Из-за слабого спроса на машины в России отечественные автоконцерны стали наращивать поставки за границу. По данным Федеральной таможенной службы, экспорт грузовиков в стране за девять месяцев 2019 года составил 8,4 тыс. машин, что на 0,1% больше прошлогодних данных, доходы от поставок выросли на 12,7% и составили $218,5 млн. Экспорт легковых машин за январь-сентябрь 2019 года вырос на 27,8% и составил 73,4 тыс. авто, а доход увеличился на 32,1% и составил $1 млрд.

Напомним, в сентябре гендиректор КамАЗа Сергей Когогин говорил, что за семь месяцев 2019 года у концерна «очень существенно» не выполнен бизнес-план по экспорту автомобилей. По его словам, по итогам года экспорт КамАЗа ожидается между 5 и 6 тыс. авто.

"Ъ-Казань"