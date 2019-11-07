РСПП выступил против единого онлайн-поставщика ТВ-контента

Президент РСПП Александр Шохин выступил против законопроекта о единой системе трансляции федеральных телеканалов в интернете, сообщают «Ведомости». Он обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой изменить позицию правительства, которое его поддержало.

Организацию, которая станет «единым окном» для распространения в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса, предстоит выбрать до 1 марта 2020 года Роскомнадзору. Интернет-площадки по идее авторов инициативы не смогут распространять контент телеканалов в обход единой платформы, в противном случае они могут быть заблокированы.

Сейчас вещатели и интернет-площадки договариваются о трансляции каналов в интернете напрямую. Законопроект ограничивает права вещателей, считают в РСПП.

Ранее экспертный совет ФАС не смог найти устраивающего все стороны решения по законопроекту о едином поставщике контента 20 телеканалов в интернете. Сторонники регулирования утверждают, что «единое окно» позволит каналам бороться с пиратством и контролировать размер аудитории в интернете.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Участники рынка ТВ не договорились о едином поставщике контента».