ПАО «Северсталь»

Металлургическая компания с активами в России, Латвии, Польше, Италии, Либерии, Белоруссии, Казахстане и на Украине. Управляется компанией АО «Северсталь менеджмент». Глава совета директоров — Алексей Мордашов, гендиректор — Александр Шевелев. В структуру ПАО входят два дивизиона. «Северсталь Российская сталь» включает металлургические активы: Череповецкий металлургический комбинат, Ижорский трубный завод, метизные, сервисные и ломозаготовительные заводы. В горнодобывающую «Северсталь Ресурс» входят: «Карельский окатыш», «Воркутауголь» и другие предприятия. Владельцем 70,03% акций «Северстали» является Алексей Мордашов, 20,15% — в свободном обращении, 2,82% — казначейские акции. В 2018 году компания произвела 12 млн тонн стали. Консолидированная выручка за 2018 год — $8,6 млрд, EBITDA — $3,1 млрд, чистая прибыль — $2,05 млрд. Штат компании — 50 тыс. человек. Капитализация на Московской бирже на 1 ноября 2019 года — 773,5 млрд руб.