Шевелев Александр Анатольевич

Родился 27 февраля 1974 года в дер. Коротово Череповецкого района Вологодской области. Окончил Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию, Санкт-Петербургский государственный технологический институт по специальности «экономист-менеджер». Получил степень МВА в бизнес-школе британского университета Нортумбрия.

В 1997 году начал трудовую деятельность на Череповецком сталепрокатном заводе как слесарь-ремонтник ремонтно-инструментального цеха. Затем был ведущим экономистом отдела стратегического планирования, исполнял обязанности замначальника отдела стратегического планирования, начальника отдела развития производства. С 2002 по июнь 2004 года работал директором по техническому обеспечению ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод». С 2004 по 2012 год был исполнительным директором ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод» (в настоящее время — Череповецкий завод «Северсталь-метиз»). С 1 июля 2012 года занимал пост заместителя мэра Череповца, с июня 2013 года — заместителя губернатора Вологодской области. С 2013 по 2016 год работал гендиректором ОАО «Северсталь-метиз». С апреля по декабрь 2016 года — гендиректор группы «Свеза». С декабря 2016 года — гендиректор АО «Северсталь Менеджмент» (УК ПАО «Северсталь»).