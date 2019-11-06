Почти обязательная прозрачность

Совет палаты Совета федерации (СФ) предложил сенаторам проводить публичное обсуждение своих законодательных инициатив не позднее чем за 14 дней до их внесения. Предполагается, что это повысит открытость и прозрачность верхней палаты.

Первый заместитель председателя Совета федерации Николай Федоров на заседании палаты в среду сообщил, что разослал всем сенаторам рекомендации проводить публичное обсуждение своих законопроектов не позднее чем за 14 дней до внесения. Согласно сообщению пресс-службы СФ, такое решение было принято на совете палаты в целях обеспечения открытости и прозрачности законодательного процесса, а также для учета общественного мнения. Господин Федоров отметил, что это рекомендация, но «почти обязательная». «Рекомендуется (проводить обсуждение.— “Ъ”) с использованием телевизионно-коммуникационных ресурсов Совета федерации, а также непосредственно в субъектах РФ,— сказал первый зампред СФ.— Все это должно сработать на улучшение качества и максимального учета мнения всех тех, кто заинтересован в наших законодательных инициативах».

Член комитета Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный пояснил “Ъ”, что верхняя палата уже сейчас проводит широкое обсуждение законопроектов, и в предложении совета речь идет «о формализации существующей процедуры».

Он считает, что в Госдуме процедура должна быть такой же и не исключено, что совет Думы предложит нижней палате применить такую же технологию работы. «Что касается работы в регионах, это может быть обсуждение сенатором законопроекта на заседании регионального заксобрания, встреча с избирателями или какой-либо профильной группой, если в законопроекте речь идет о регламентации их работы»,— добавил господин Фабричный.

«Сейчас это рекомендация, но предлагается создать добрую традицию: если сенатор что-то придумал, то перед тем как внести, надо это обсудить,— сказал “Ъ” член Совета федерации Андрей Климов.— Я сам давно так делал. Есть инициативы, которые я объявлял за полгода-год, а потом вносил. Теперь предлагается взять это за правило».

Председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко рассказал “Ъ”, что поступающие на рассмотрение нижней палаты законопроекты проходят через процедуру общественного обсуждения, особенно правительственные. Но распространяется это не на все законопроекты: «Не думаю, что весь поток вносимых в Госдуму законопроектов можно обсудить на различных общественных площадках».

Отметим, в начале работы нынешнего созыва Госдумы единороссы пытались ввести неформальную систему фильтров для вносимых членами их партии законопроектов.

Во фракции были сформированы экспертно-консультативные советы, которые и должны были уберечь депутатов партии власти от внесения неподготовленных инициатив. Практика показывает, что далеко не все депутатские идеи в обязательном порядке проходят через «фильтр»: так, инициатива Антона Горелкина по «национализации» значимых информационных сайтов широко обсуждалась Думой уже после внесения на открытом заседании комитета по информационной политике, куда пригласили экспертов.

Ксения Веретенникова, Кира Дюрягина