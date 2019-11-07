Групповой этап. Четвертый тур

Группа Е. «Ливерпуль» (Англия)—«Генк» (Бельгия) 2:1 (Вейналдум,14; Окслейд-Чемберлен, 53 — Самата, 41). «Наполи» (Италия)—«Зальцбург» (Австрия) 1:1 (Лосанно, 44 — Холанн, 11 (пен.)).

Положение команд

И В Н П М О

1. «Ливерпуль» 4 3 0 1 10:7 9

2. «Наполи» 4 2 2 0 6:3 8

3. «Зальцбург» 4 1 1 2 12:10 4

4. «Генк» 4 0 1 3 4:12 1

27.11: «Ливерпуль»—«Наполи», «Генк»—«Зальцбург».

Группа F. «Барселона» (Испания)—«Славия» (Чехия) 0:0. «Боруссия» (Германия, Дортмунд)—«Интер» (Италия) 3:2 (Хакими, 51, 77; Брандт, 64 — Лаутаро Мартинес, 5; Весино, 40).

И В Н П М О

1. «Барселона» 4 2 2 0 4:2 8

2. «Боруссия» 4 2 1 1 5:4 7

3. «Интер» 4 1 1 2 6:6 4

4. «Славия» 4 0 2 2 2:5 2

27.11: «Барселона»—«Боруссия», «Славия»—«Интер».

Группа G. «Зенит» (Россия)—«РБ Лейпциг» (Германия) 0:2 (Демме, 45+5; Забитцер, 63). «Лион» (Франция)—«Бенфика» (Португалия) 3:1 (Андерсен, 4; Депай, 33; Бертран Траоре, 89 — Сеферович, 76).

И В Н П М О

1. «Лейпциг» 4 3 0 1 6:4 9

2. «Лион» 4 2 1 1 7:4 7

3. «Зенит» 4 1 1 2 5:6 4

4. «Бенфика» 4 1 0 3 5:9 3

27.11: «Зенит»—«Лион», «Лейпциг»—«Бенфика».

Группа H. «Челси» (Англия)—«Аякс» (Нидерланды) 4:4 (Жоржинью, 4 (пен.), 71 (пен.); Аспиликуэта, 63; Джеймс, 74 — Абрахам, 2 (автогол); Промес, 20; Аррисабалага, 35 (автогол); ван де Бек, 55. Удаления: Блинд, 68 (2 ж.к.); Велтман (оба — «Аякс»), 69 (2 ж.к.). «Валенсия» (Испания)—«Лилль» (Франция) 4:1 (Парехо, 66 (пен.); Сумаоро, 82 (автогол); Кондогбиа, 84, Торрес, 90 — Осимен, 25).

И В Н П М О

1. «Аякс» 4 2 1 1 10:5 7

2. «Челси» 4 2 1 1 7:6 7

3. «Валенсия» 4 2 1 1 6:5 7

4. «Лилль» 4 0 1 3 3:10 1

27.11: «Валенсия»—«Челси», «Лилль»—«Аякс».