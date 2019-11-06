ФАС возбудила дело о спаме в отношении четырех банков

Московское УФАС России возбудило дело о нарушении закона о рекламе в отношении Альфа-банка, «Хоум кредита», Райффайзенбанка и Ситибанка. Кредитные организации рассылали предложения по ипотеке, кредитованию, картам клиентам без их согласия, сообщается на сайте УФАС Московской области. К рассмотрению дела привлечены и операторы — «Билайн», МТС, а также организатор СМС-рассылок MFMSolutions.

«За распространение рекламы без согласия абонента банки могут получить штраф до 500 тыс. руб. за каждый факт нарушения»,— сообщается на сайте УФАС.

В России действует закон о защите абонентов сотовой связи от нежелательных текстовых и голосовых сообщений.

Можно ли избавиться от нежелательных сообщений, читайте в материале «Ъ FM» «Спам-сообщения преодолевают все фильтры».