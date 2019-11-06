Больше трети продающихся в России сигарет имеют цифровую маркировку

В России, по данным четырех крупнейших операторов фискальных данных (ОФД) — «Такском», OFD.ru, Первый ОФД, «Платформа ОФД»,— доля чеков, содержащих информацию о продаже маркированных сигарет, составила в октябре более 35%. Как сообщил “Ъ” замгендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов, в июле 2019 года она составляла не более 7%.

«В системе прослеживается уже более 5,5 млрд кодов, данные о продажах поступают со всей страны. Мы полагаем, что реальное количество маркированной табачной продукции в магазинах выше 35%. Это связано с тем, что часть магазинов еще не передает данные в систему корректно»,— сказал господин Юсупов.

Для того чтобы сами покупатели смогли выявлять магазины, которые не передают данные о продаже маркированных сигарет, в конце октября в пользовательском приложении «Честный знак» был запущен дополнительный функционал — «Задания».

Для продажи маркированной продукции розничная точка должна зарегистрироваться в системе «Честный знак», заключить дополнительное соглашение с оператором фискальных данных и при продаже считывать код Data Matrix с каждой пачки. Если магазин не передает данные, ему может грозить штраф в размере от 1,5 тыс. до 10 тыс. руб.

Напомним, с 1 июля в России введен запрет на выпуск сигарет без цифровых кодов Data Matrix. Некоторые производители пытаются его обходить. По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, 1 июля 2020 года закончится переходный период и продукцию с поддельным кодом будет легко выявить, так как она не будет сканироваться через кассовый аппарат.

О сигаретах с поддельными цифровыми кодами — в материале “Ъ” «"Пеппелл" просыпался на маркировку».