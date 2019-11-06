РПЦ опубликовала список епархий Элладской церкви, посещение которых не рекомендуется

На сайте Русской православной церкви (РПЦ) опубликован список епархий Элладской православной церкви (ЭПЦ), посещение которых российским паломникам не рекомендуется. РПЦ прервала евхаристическое общение с архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом II за признание Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Не благословляется посещение паломниками из Русской Православной Церкви нижеперечисленных епархий Элладской Православной Церкви, правящие архиереи которых вступили в церковное общение с украинскими раскольниками»,— говорится на сайте РПЦ. Так, для посещения паломниками не рекомендуется:

Афинская епархия (Афины); Лангадская епархия (Лангада); Верийская (Верия); Артская (Арта); Триккийская (Трикалла); Димитриадская (Волос).

Этот список 24 октября был опубликован на сайте Паломнического центра Московского партиархата.

Напомним, в апреле 2018 года власти Украины решили образовать собственную православную церковь. При поддержке патриарха Варфоломея был запущен процесс по ее созданию. 15 декабря в Киеве прошел так называемый объединительный собор православных церквей Украины, на котором избрали главу новой церковной структуры — митрополита Киевского Епифания. В РПЦ украинскую церковь назвали собранием раскольников.

О ситуации с признанием УПЦ архиепископом Афинским и всей Эллады, читайте в публикации “Ъ” «Послание эллинам».