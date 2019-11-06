Гендиректором АКРА стал бывший топ-менеджер BCG и Oliver Wyman Максим Богдашкин

Генеральным директором национального рейтингового агентства АКРА назначен бывший топ-менеджер консалтинговых компаний Boston Consulting Group и Oliver Wyman Максим Богдашкин. Ранее гендиректором АКРА была Екатерина Трофимова. Госпожа Трофимова, возглавлявшая агентство с момента его создания, объявила о своем уходе в январе 2019 года.

«Богдашкин обладает успешным опытом руководства и практического взаимодействия с органами государственной власти и финансовыми организациями в регионе»,— прокомментировали назначение в АКРА.

Ранее Максим Богдашкин занимал руководящие позиции в Boston Consulting Group и Oliver Wyman, компаниях, специализирующихся на стратегическом консалтинге. До этого он работал аналитиком в должности младшего вице-президента в рейтинговом агентстве Moody`s Investors Services.

АКРА было создано в 2015 году по инициативе Банка России. После ухода госпожи Трофимовой в январе 2019 года исполняющим обязанности гендиректора был назначен один из управляющих директоров АКРА Игорь Зелезецкий.

О том, как компания лишилась первого руководителя,— в материале «АКРА меняет главу».