«Яндекс» впервые перевел «Алису» на иностранный язык

Российская компания «Яндекс» адаптировала голосовой помощник «Алиса» для работы в Турции и добавила его в приложение «Навигатор», сообщает VC.ru со ссылкой на представителя компании. До этого «Алису» не переводили на другие языки.

«Алиса» в Турции теперь называется Alisa (с ударением на последний слог) и говорит голосом диктора и актрисы дубляжа Селяй Ташдоген. Помощник интегрирован в «Навигатор» и помогает найти нужный адрес или место и продолжить до него маршрут, а также предоставляет информацию о ситуации на дорогах и погоде. Кроме того, с ней можно просто поговорить.

По словам представителя «Яндекса», «Алису» не просто перевели на другой язык: «Все сценарии, включая ответы помощника на разные вопросы, были написаны специально для Турции». «Навигатор» в Турции работает с 2013 года, им пользуется свыше 4 млн человек в месяц.

Напомним, «Яндекс» выпустил «Алису» в октябре 2017 года. Сейчас компания готовится заключить мировое соглашение с Munitor Gruppe — владельцем товарного знака Alisa, использующегося для шоколадно-ореховой пасты. По данным “Ъ”, «Яндекс» может заплатить около $100 тыс. за право использовать бренд для «Алисы»

Подробнее о приобретении товарного знака читайте в публикации “Ъ”.

Евгений Федуненко