Кремль: высказываются точки зрения об отмене ЕГЭ, но вопрос не обсуждается

Отмена ЕГЭ всерьез не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне критика экзамена прозвучала на Совете по русскому языку.
«Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется, но точки зрения высказываются. В том числе экспертные, авторитетные точки зрения высказываются, но каких-то обсуждений на этот счет нет»,— сказал журналистам господин Песков.
Он также сообщил, что слова Владимира Путина о бакалавриате и магистратуре не стоит понимать как сигнал к реформированию системы образования. Президент выразил сомнение в том, стоит ли учить по такой схеме педагогов русского языка.
«Это же было в контексте определенных профессий, определенных ситуаций, тут не надо ничего трактовать, здесь надо просто перечитать слова Путина, они все есть на сайте»,— пояснил Дмитрий Песков.
О том, как прошел Совет по русскому языку, читайте в материале “Ъ” «Законно русские».
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