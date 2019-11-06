Бизнес-дискуссия «Умные новостройки»: какие цифровые технологии предлагает рынок

По данным Discovery Research Group, 47 процентов покупателей жилья в России интересуются технологиями «умного» жилья, а 32 процента согласны за них доплачивать. Эксперты считают, что квартиры с элементами «умного дома» в ближайшие годы станут такой же обыденностью, как автомобили с автоматической коробкой передач. «Коммерсантъ-Волга» провел бизнес-дискуссию на тему «умных новостроек», где разработчики и игроки строительного рынка обсудили, какие smart-решения предлагает рынок коммерческой и жилой недвижимости и как новые технологии учитывают существующие правила строительства жилья. Отдельный вопрос был посвящен теме технического обслуживания умных домов.



Спикерами выступили заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Михаил Татаринцев, глава департамента развития строительного комплекса и контроля в сфере строительства регионального министерства строительства Иван Маринин, руководитель портфеля продуктов «Умный дом» ПАО «МТС» Артур Тузбеков, руководитель ИТ-направления регионального оператора в сфере обращения с ТКО ООО «Экостройресурс» Александр Бердников и руководитель компании «Новое Время» Дмитрий Виноградов. Роль модератора занял уполномоченный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов по Самарской области, генеральный директор консалтинговой компании REC Никита Петухов.

Как напомнил Михаил Татаринцев в начале мероприятия, Самару, Тольятти и Новокуйбышевск включили в федеральную программу «Умный город», главная цель которой улучшить качество жизни людей, а также сэкономить время и ресурсы. Федеральная программа состоит из четырех блоков: проекты модернизации ЖКХ, формирования комфортной городской среды, повышения эффективности организации системы управления и планирования городскими ресурсами, а также создания инструментов вовлечения горожан в процессы управления городским хозяйством. «Что касается умных домов, застройщики начали оснащать их датчиками, которые при сбоях в коммунальных сетях, позволяют оперативно найти источник проблемы. Кроме того, жилье оснащают умным освещением и видеонаблюдением, что позволяет повысить безопасность в подъездах и дворовых территориях», — рассказал Михаил Татаринцев.

Артур Тузбеков рассказал о направлениях в сфере «умного дома», в которых работает МТС: это и умный домофон с дистанционным управлением, инновационные счетчики потребляемых ресурсов, видеонаблюдение в смартфоне за детской площадкой и электронный поиска мест на парковке и контроль проезда транспорта. Как рассказал Артур, уже сейчас спрос на «умные» элементы новостроек среди столичных девелоперов очень высок и в перспективе в ближайшие несколько лет базовыми технологиями умных домов будут оборудованы практически все строящиеся дома. Закладывая систему «умной новостройки» уже на этапе проектирования, застройщик увеличивает сумму своих затрат незначительно, а вот стоимость готовой «умной» квартиры, как и ее ценность в глазах покупателя, будет значительно выше.

По словам Дмитрия Виноградова, при обсуждении smart-жилья отдельное внимание стоит уделить вопросу управления цифровыми приборами. «Например, системы передачи данных — сложные механизмы. Их должен обслуживать высококвалифицированный специалист, либо такую ответственность на себя должен взять партнер, готовый централизовано управлять системой», — отметил господин Виноградов. Компания «Новое время» помимо счетчиков начала внедрять датчики протечек в коммунальных сетях и датчики наличия парковочных мест.

Александр Бердников рассказал о совместном проекте «Экостройресура» и «МТС» по отслеживанию движения мусоровозов и наполнения контейнеров. По данным экспертов, комплексная система позволяет оптимизировать маршруты движения транспорта и сократить расходы на ГСМ и техническое обслуживание автомобилей минимум на 10 процентов. «Более того, сейчас мы умеем прогнозировать наполнение мусорных баков для лучшего управления логистикой. В перспективе мы хотим выстроить на этом целую платформу», — поделился господин Бердников.

После выступления спикеров началось обсуждение грамотной интеграции цифровых технологий в жизнь и ожидаемый эффект по реализации масштабных мероприятий по диджитализации населения. Эксперты сошлись во мнении, что успешность проектов во многом зависит как от позиции и поддержки властей, так и от включенности и активности граждан.

«Умные новостройки, как и умное видеонаблюдение, умные парковки и десятки других цифровых сервисов — это „кирпичики“, из которых складывается умный город. У компании МТС уже есть большая экспертиза в реализации подобных проектов — кроме уже упомянутого кейса с „ЭкоСтройРесурсом“ по цифровому управлению бытовыми отходами, мы организовали мониторинг автотранспорта, задействованного в благоустройстве и строительстве дорог, сделали целый „умный квартал“ в городе Арск в Татарстане. В ряде регионов сейчас на базе наших геоаналитических данных разрабатываются программы по развитию дорожной и туристической инфраструктуры. Польза изменений, связанных с цифровизацией ЖКХ, очень быстро становится очевидна: жители получают более комфортную и безопасную городскую среду, тарифы становятся более прозрачными, появляется возможность экономии ресурсов и средств. Цифровые технологии могут помочь практически в любой отрасли экономики, и я уверен, что их роль и важность в городском хозяйстве будут только расти», — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.