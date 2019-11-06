Жительницу Самарской области осудили за организацию канала поставок наркотиков

Жительницу Чапаевска осудили за организацию канала поставок наркотиков. Об этом в среду сообщили в УФСБ России по Самарской области.

Силовики выяснили, что 37-летняя Наталья Салисова причастна к организации канала поставок крупных партий наркотических средств на территорию региона. После задержания злоумышленницы в ее доме обнаружили тайник с героином и спайсом. В отношении жительницы Чапаевска возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков).

Чапаевский городской суд признал злоумышленницу виновной и приговорил ее к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Андрей Сазонов