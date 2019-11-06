06 ноября, среда
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Фото: Aston Martin

Aston Martin показал интерьер кроссовера DBX

Компания Aston Martin показала интерьер первого в своей истории кроссовера DBX, который представят в 2019 году.

Автомобиль в базовой комплектации получит 5-местный салон, полностью отделанный кожей. Машину оснастят цифровой приборной панелью, 3-зонным климат-контролем, панорамной крышей и подогревом всех кресел. Автоматическая коробка передач традиционно для Aston Martin будет управляться кнопками, а не традиционным селектором.

Британский автопроизводитель подчеркнул, что в работе над Aston Martin DBX добивались идеальной обзорности с места водителя, а также оптимальной эргономики и удобства использования всех функций из-за руля.

Напомним, официальная премьера кроссовера Aston Martin DBX состоится 20 ноября в Пекине.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя