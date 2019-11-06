СМИ: Ryanair остановил эксплуатацию трех Boeing 737 из-за трещин

По меньшей мере три самолета Boeing 737 New Generation бюджетной авиакомпании Ryanair были сняты с эксплуатации после обнаружения у них трещин в детали, отвечающей за надежность крепления крыла к фюзеляжу. Как пишет The Guardian, Ryanair не допускает эти самолеты к полетам с октября, однако авиакомпания, имеющая самый большой в Европе воздушный парк именно Boeing 737 (более 450 самолетов), не раскрывала эту информацию, в отличие от других авиаперевозчиков.

Проблема с трещинами в вилочном соединении Boeing 737 NG широко обсуждается с конца сентября, когда выявили первые такие случаи. После проверок воздушных парков, проведенных в соответствии с директивой Федеральной авиационной администрации США (.pdf) и регуляторов других стран, некоторые авиакомпании предпочли временно отстранить от полетов те из своих 737 NG, у которых был обнаружен этот дефект. Так, с начала октября в мире отстранены от полетов уже 50 таких самолетов, в том числе авиакомпаниями Korean Air Lines, Qantas, Southwest Airlines, Gol. Все указанные авиакомпании своевременно сообщали об этом. Ryanair же только сейчас признала этот факт, но отказалась сообщать подробности, лишь заявив The Guardian, что проверка самолетов продолжается и «совершенно незначительное число» самолетов с трещинами «не скажется на работе авиакомпании и не станет причиной нехватки самолетов».

Подробнее о проблеме с самолетами — в публикации “Ъ” «Next Generation дал трещину».

Алена Миклашевская