Сеул приостановил полеты 9 Boeing 737 NG из-за трещин в корпусе

Южнокорейское Министерство транспорта объявило, что власти страны ввели временный запрет на полеты девяти самолетов Boeing 737 NG из-за трещин в корпусе, требующих ремонта, передает Reuters. Приостановка действует в рамках распоряжения Федерального управления гражданской авиации США. Ранее им было дано эксплуатантам воздушных судов поручение проверить старые самолеты Boeing 737 на наличие трещин в конструкции.

Власти Южной Кореи заявили, что обнаружили самолеты с трещинами среди 42 исследованных. По данным Министерства транспорта, среди упомянутых девяти самолетов пять эксплуатируются авиакомпанией Korean Air Lines.

737 NG — это третье поколение модельной линейки 737, эта версия была выпущена до печально известного 737 MAX, в котором проблем с трещинами обнаружено не было.

Напомним, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой, на борту находились 189 человек, все они погибли. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, который летел из Эфиопии в Кению. В результате трагедии также погибли все члены экипажа и пассажиры —157 человек. Трое из них были россиянами.

После этой авиакатастрофы полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру.

О последствиях — в публикации “Ъ” «Boeing присел на миллиард».