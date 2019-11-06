Проектировщик «Ленметрогипротранс» намерен обанкротить «Метрострой»

Проектный институт ОАО «Ленметрогипротранс» намерен обратиться в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском о банкротстве ОАО «Метрострой». Официальное извещение, датируемое 6 ноября, опубликовано в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц и предпринимателей (портал «Федресурс»). Сумма предполагаемых исковых требований компании при этом не сообщается.

Напомним, что «Ленметрогипротранс», в том числе, проектировал недавно построенные станции Фрунзенского радиуса — «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары», по которым «Метрострою» была выставлена претензия на 25 млн рублей от Дирекции транспортного строительства Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ОАО «Метрострой» собирался также обанкротить Сбербанк, а до этого — Федеральная налоговая служба, с которой позже компания заключила мировое соглашение.