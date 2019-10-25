«Метрострою» выставлена претензия по Фрунзенскому радиусу на 25 млн рублей

Подведомственное комитету по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» выставило ОАО «Метрострой» официальную претензию на 25 млн рублей за несвоевременное окончание работ на станциях метро Фрунзенского радиуса («Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары»). Из документа следует, что по состоянию на 16 октября станции оставались недоделанными. Сама претензия датируется 23 октября, сообщает «Фонтанка.ру».

Как уточнили изданию в КРТИ, данная претензия выставлена за срыв промежуточных сроков отдельных видов работ внутри контракта и не связана с исполнением основного контракта стоимостью 3,7 млрд руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в середине октября Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал ДТС в иске к «Метрострою», связанному с нарушениями норм при работах по инженерной подготовке на Фрунзенском радиусе. Позднее стало известно, что еще один иск к компании — на 1,03 млн руб. — подало ГУП «Петербургский метрополитен».