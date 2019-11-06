Под участок Восточного скоростного диаметра в Ленобласти зарезервировали землю

Земельные участки под строительство участка Восточного скоростного диаметра ( ВСД) в Ленобласти зарезервированы. Соответствующее распоряжение пописал губернатор региона Александр Дрозденко.

Речь идет о территории от улицы Коммуны до кольцевой автодороги и Колтушского шоссе. Ранее власти Ленобласти утвердили проект планировки территории (ППТ) и проект межевания для участка будущей магистрали, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Известно, что ВСД в Ленинградской области пройдет по территории деревни Заневка и городу Кудрово, через Мяглово и деревню Новосергиевка, поселку Янино-1, от улицы Коммуны до Колтушского шоссе. Предполагается, что практически все участки скоростной дороги, проходящие по территории Ленинградской области, будут установлены на эстакадах.

Напомним, что ВСД пройдет из Московского района Петербурга в Ленобласть. Протяженность трассы превысит 27 км. Ради новой трассы через Неву возведут новый мост. Работы по строительству Широтной магистрали могут начаться в будущем году.