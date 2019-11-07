Coca-Cola влилась в российскую экономику

На прошлой неделе было презентовано исследование, оценивающее степень участия компании Coca-Cola в социально-экономическом развитии Российской Федерации в 2017–2018 годах. Отчет был подготовлен и верифицирован Лабораторией экономических исследований НИУ ВШЭ. Согласно данному исследованию, за почти 40 лет присутствия на российском рынке Coca-Cola инвестировала в Россию $6,2 млрд. По словам генерального директора Coca-Cola HBC Россия Александара Ружевича, в будущем компания намерена особое внимание уделять развитию инфраструктурных и экологических проектов.

Презентация исследования прошла в Москве в рамках круглого стола «Международный бизнес в России: 25 лет успеха. Вклад международного бизнеса в социально-экономическое развитие России на примере исследования Coca-Cola». Мероприятие было организовано российским подразделением компании Coca-Cola при поддержке Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ).

Генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Александар Ружевич Фото: Пресс-служба Coca-Cola

Сам отчет был подготовлен Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики».

На мероприятии присутствовали компании—члены КСИИ, представители органов государственной власти и крупного российского бизнеса, СМИ и представители некоммерческих организаций. В частности, выступали управляющий партнер по странам СНГ компании EY Александр Ивлев, заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития Российской Федерации Кирилл Сергашов, заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие.

Представил отчет генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Александар Ружевич. Он рассказал, что исследование раскрывает вклад Coca-Cola в России в ряд ключевых социально-экономических показателей страны: инвестиционную и налоговую сферы, сферу занятости и создание рабочих мест, сельское хозяйство, социальную сферу и т. д. «Сегодня в России у нас работают три самостоятельные компании: ООО “Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг”, ООО “Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия” и АО “Мултон”. Первая отвечает за создание спроса на наш продукт, развитие брендов и потребительский маркетинг. Вторая — производитель и дистрибутор наших продуктов. И АО “Мултон” производит соки и сокосодержащие напитки. Мы просуммировали вклад всех трех компаний в Россию за все время присутствия компании в России и выяснили, что наши инвестиции в российскую экономику составили $6,2 млрд (включая $87,6 млн, вложенных в проекты, направленные на развитие спорта, социальных программ и на устойчивое развитие)»,— рассказал в ходе презентации г-н Ружевич. По его словам, общая сумма произведенной добавленной стоимости с учетом косвенного вклада поставщиков и клиентов в экономику страны за 2017 и 2018 годы составила 195,2 млрд рублей. «Это практически 0,2% ВВП России»,— отметил Александар Ружевич.

В исследовании также отметили позицию Coca-Cola в России как крупного налогоплательщика. «В прошлом году мы заплатили почти 37 млрд рублей совокупных налоговых отчислений, что составляет 0,2% всех налоговых поступлений в бюджет России в 2018 году»,— сообщил г-н Ружевич. Компания также работает с малыми и средними предприятиями России и осуществляет закупку сырья и материалов у местных производителей. Согласно исследованию, 96% прямых закупок Coca-Cola в России в 2018 году осуществлялось на территории РФ у местных поставщиков. Эта доля с 1998 года выросла более чем в девять раз. Также Coca-Cola в России сотрудничает с более чем 160 тыс. прямых клиентов по всей стране, свыше 60% из которых — индивидуальные предприниматели. Деятельность Coca-Cola в России также вносит вклад и в развитие сельского хозяйства. Например, в отчете сказано, что 1,6 млрд рублей составила сумма закупки сырья для производства соков, нектаров, морсов и сокосодержащих напитков у российских поставщиков в 2018 году. «Развитие нашего сокового бизнеса привело к большей ориентации на местных поставщиков. Конечно, апельсины или ананасы мы используем не российского происхождения, но все, что можем, стараемся закупать в России»,— рассказал Александар Ружевич.

Сегодня на предприятиях и в офисах Coca-Cola в России работает более 7 тыс. человек. «Компания продолжает активно создавать все новые рабочие места во всех регионах своего присутствия в России. При этом надо понимать, что одно рабочее место в Coca-Cola поддерживает до 8,7 рабочего места у поставщиков и клиентов. То есть в общей сложности мы поддерживаем более 66 тыс. дополнительных рабочих мест, а значит, 66 тыс. семей могут обеспечить себе финансовую стабильность благодаря нашей работе»,— сказал г-н Ружевич.

Инвестиционная деятельность Coca-Cola в России сегодня охватывает всю территорию страны, включая отдаленные регионы. В отчете приведены подробные данные о вкладе Coca-Cola в развитие десяти ключевых для компании регионов. «Например, мы начинали свою работу в Москве и Московской области, вложив в эти регионы почти $700 млн инвестиций. Для нас очень важно развивать регионы, и мы продолжаем движение по этому пути»,— отметил Александар Ружевич. Помимо этого, в будущем компания планирует активно вкладываться в экологические проекты на территории России и развивать их. «Мы уже сегодня инвестируем в установку в стране контейнеров для раздельного сбора мусора, занимаемся образованием россиян в сфере экологии. А к 2030 году наша компания нацелена на то, чтобы собирать и перерабатывать 100% эквивалента потребительской упаковки, выпускаемой нами на рынок. Это очень серьезное обязательство, но мы не бросаемся словами на ветер»,— пообещал Александар Ружевич.

Также он сообщил, что подобные исследования о вкладе компании в социально-экономическое развитие России Coca-Cola будет проводить каждые два года, обновляя данные. «Мы традиционно придерживаемся принципов открытости в инвестиционной политике и прозрачности нашего бизнеса перед нашими стейкхолдерами, клиентами, потребителями и, конечно, нашими сотрудниками. Исследование подчеркнуло, что несмотря на то, что мы остаемся глобальным и всемирно узнаваемым брендом, мы являемся очень локальной компанией, тесно связанной с российскими регионами»,— заключил генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Александар Ружевич.

В свою очередь, заместитель первого проректора НИУ ВШЭ Валентина Кускова подчеркнула, что данный отчет готовится Лабораторией экономических исследований НИУ ВШЭ уже во второй раз. «Это была очень интересная работа, позволяющая понять, как работает одна из известнейших крупных компаний и какое влияние она оказывает на индустрию и российскую деловую среду»,— отметила она.

Заместитель первого проректора НИУ ВШЭ Валентина Кускова Фото: Пресс-служба Coca-Cola

На мероприятии также выступил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, который отметил, что иностранный бизнес помогает России решать проблемы, связанные с формированием благоприятной деловой среды. «Совершенствование законодательства, создание условий для внедрения новых технологий и лучших международных корпоративных практик, содействие переходу бизнеса и государства на цифру — лишь часть направлений, где крупный зарубежный и российский бизнес вместе решали системные задачи повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российской юрисдикции. Благодаря этим совместным усилиям Россия сегодня входит в тридцатку мировых лидеров в рейтинге Doing Business»,— заключил г-н Шохин.