Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ

На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана. Задержанные боевики сказали, что планировали теракты.
«Они перешли границу со стороны Исламской Республики Афганистан со спецзаданием, все являются членами террористической группировки ИГ»,— говорится в сообщении государственного комитета национальной безопасности Таджикистана (цитата по ТАСС).
На пограничную заставу №4 «Ишкобод», которая находится в полусотне километров от Душанбе, напала группа из 20 человек. 15 из них удалось нейтрализовать. Четыре человека задержаны. В перестрелке погиб один солдат погранвойск и один сотрудник органов внутренних дел.
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