Двух силовиков убили при нападении на погранзону в Таджикистане

На пограничную заставу «Ишкобод» войсковой части отряда «Султанабад», расположенную на границе Таджикистана и Узбекистана, в ночь на 6 ноября напала вооруженная группа из 20 человек в масках, сообщает пресс-служба таджикского МВД. В перестрелке погиб один солдат погранвойск и один сотрудник органов внутренних дел.

При нападении преступникам удалось захватить пять автоматов Калашникова. «В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, и четыре их автомобиля были нейтрализованы, оставшиеся четыре из них задержаны».— говорится в сообщении. Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, устанавливаются члены преступной группы.