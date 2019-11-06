Задержанный по делу о телах в грузовике в Великобритании занимался контрабандой людей через Россию

Во Вьетнаме задержали нового подозреваемого по делу о 39 телах, найденных в грузовике в Великобритании, сообщает AP со ссылкой на вьетнамскую газету Tuoi Tre. По информации полиции, он занимался контрабандой людей через Россию. До него во Вьетнаме арестовали уже 11 человек — двух в провинции Хатинь и девять в провинци Нгеан.

Последний арестованный организовывал поездки людей в Россию, после чего вез их контрабандой в Германию, откуда отправлял в другие страны, сообщил начальник полиции провинции Нгеан Хуу Кау. Контрабандист также жил в России какое-то время.

Напомним, британская полиция в октябре обнаружила 39 трупов в грузовике в индустриальном парке города Грейс. По данным полиции, грузовик прибыл из Болгарии. Прицепленный к тягачу трейлер оказался рефрижератором, температура в нем опускается до –20°С. Возбуждено дело за непредумышленное убийство, задержан и остается под стражей водитель грузовика. Трех фигурантов дела отпустили под залог.

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