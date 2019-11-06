Мосгорсуд признал законным отказ в лишении родительских прав семьи Проказовых

Мосгорсуд оставил без изменений решение Лефортовского суда Москвы, который отказался лишать родительских прав семью Проказовых. Родители грудного ребенка на несанкционированном шествии 27 июля передали своего ребенка его дяде. Суд первой инстанции вынес предупреждение о «необходимости изменения отношения к воспитанию детей».

«Мосгорсуд оставил решение райсуда без изменений»,— сказал «Интерфаксу» адвокат семьи Проказовых Максим Пашков.

Иск о лишении родительских прав подала прокуратура. По версии ведомства, родители передали «малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика». Прокуратура считает, что супруги использовали ребенка и злоупотребили родительскими правами.

Проказовы утверждают, что не участвовали в акции протеста, а гуляли и передали ребенка не незнакомому человеку, а его дяде.

Подробнее о деле семьи Проказовых — в материале “Ъ”.