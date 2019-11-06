Волкер: расследование дела сына Байдена не было условием встречи Трампа с Зеленским

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выступил в Конгрессе и заявил, что президент США Дональд Трамп не ставил условия расследовать дело сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее постпред США в Евросоюзе Гордон Сондленд сказал, что господин Трамп ставил такое условие украинской стороне.

«Ответ на этот вопрос — нет, никакой взаимосвязи нет»,— сказал господин Волкер, его слова в Twitter приводит конгрессмен Джим Джордан.

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Ранее в Конгрессе выступил Гордон Сондленд. Он сказал, что господин Трамп, по его пониманию, выдвигал такое условия Украине. «Если речь идет об условиях, которые должны были бы быть исполнены до встречи, то таким было мое понимание»,— сказал он.

Напомним, из-за телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского Демократическая партия потребовала импичмента президента. По мнению представителей партии, Дональд Трамп пытался повлиять на Украину, чтобы возобновить расследование против Хантера Байдена, сына предполагаемого конкурента Дональда Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена.

Подробнее о новом этапе в деле об импичменте читайте в материале “Ъ” «Дональда Трампа приготовились ругать публично».