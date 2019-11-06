Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК. Регулярно откладывает средства 8% респондентов, периодически — 16%. 40% опрошенных хотели бы начать, но у них нет финансовой возможности.
Опрос проводился летом в 14 городах среди 1 тыс. клиентов в возрасте 20–50 лет. Исследование проводилось в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
Больше трети опрошенных считают, что на пенсии половину или большую часть доходов будет составлять страховая пенсия по старости. 7% из них рассчитывают только на нее. В группе людей 20–30 лет на страховую пенсию рассчитывает 25% опрошенных, а среди людей в возрасте 41–50 лет — 40%.
Ожидания доходов после выхода на пенсию:
Только 15% россиян полностью понимают, как будет формироваться их пенсия по старости. 55% опрошенных сказали, что общие представления об этом у них есть, но многое остается непонятным.
На какой размер пенсии рассчитывают респонденты:
Напомним, в 2020 году страховая пенсия может составить 16,4 тыс. руб. Сейчас она равна 15,4 тыс. руб.
Ранее Минфин и ЦБ презентовали новую добровольную систему накопления граждан на пенсию — гарантированный пенсионный план.
Подробнее о системе — в материале “Ъ” «Будущих пенсионеров поддержали планами».
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