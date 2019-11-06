Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК. Регулярно откладывает средства 8% респондентов, периодически — 16%. 40% опрошенных хотели бы начать, но у них нет финансовой возможности.

Опрос проводился летом в 14 городах среди 1 тыс. клиентов в возрасте 20–50 лет. Исследование проводилось в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Больше трети опрошенных считают, что на пенсии половину или большую часть доходов будет составлять страховая пенсия по старости. 7% из них рассчитывают только на нее. В группе людей 20–30 лет на страховую пенсию рассчитывает 25% опрошенных, а среди людей в возрасте 41–50 лет — 40%.

Ожидания доходов после выхода на пенсию:

все доходы составит государственная пенсия — 7%,

большую часть составит государственная пенсия — 17%,

доходы будут состоять поровну из государственной пенсии и других доходов — 11%,

государственная пенсия обеспечит меньшую часть доходов — 36%,

все доходы составят другие источники — 8%.

Только 15% россиян полностью понимают, как будет формироваться их пенсия по старости. 55% опрошенных сказали, что общие представления об этом у них есть, но многое остается непонятным.

На какой размер пенсии рассчитывают респонденты:

менее 10 тыс. руб.— 24,3%,

10–20 тыс. руб.— 46,7%,

20–40 тыс. руб.— 11,1%,

40–60 тыс. руб.— 1%,

более 60 тыс. руб.— 0,7%,

затруднились ответить 16,2%.

Напомним, в 2020 году страховая пенсия может составить 16,4 тыс. руб. Сейчас она равна 15,4 тыс. руб.

Ранее Минфин и ЦБ презентовали новую добровольную систему накопления граждан на пенсию — гарантированный пенсионный план.

Подробнее о системе — в материале “Ъ” «Будущих пенсионеров поддержали планами».