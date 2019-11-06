Аветисян стал председателем совета директоров банка «Восточный»

Владелец компании «Финвижн Холдингс» Артем Аветисян назначен председателем совета директоров банка «Восточный», говорится в решении, размещенном на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Он стал преемником Александра Нестеренко.

Ранее сообщалось, что ЦБ составил акт о необходимости банку «Восточный» сформировать очередные резервы по корпоративному портфелю на 5 млрд руб.

В мае Арбитражный суд Амурской области обязал акционера «Восточного» — Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok Майкла Калви) — исполнить колл-опцион на 9,99% акций и передать их «Финвижн Холдингс». В июне судом было принято решение о немедленном исполнении опциона. Baring Vostok утратил контроль над банком «Восточный», спорные акции были списаны в пользу «Финвижн». Этому предшествовало обвинение основателя Baring Vostok и других топ-менеджеров фонда в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

Почему дело могут прекратить — в публикации “Ъ” «Невиновность Майкла Калви досчитана».

Подробнее о необходимости «Восточному» сформировать резервы — в материале “Ъ” «ЦБ испытывает устойчивость ”Восточного”».