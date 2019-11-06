Шестикилометровый пепловый выброс вулкана Шивелуч может достичь населенных территорий Камчатки

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 6 км над уровнем моря, ему присвоен «оранжевый» (один из предельных) код авиационной опасности, сообщило ГУ МЧС региона со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН). Пепловый шлейф протянулся на 200 км в северо-западном направлении от вулкана.

«Выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Однако в случае смены направления ветра не исключена вероятность выпадения незначительного количества пепла в Тигильском районе»,— говорится в сообщении. Спасатели отметили, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Шивелуч не проходят, нет в районе и зарегистрированных туристических групп.

Предыдущий выброс пепла Шивелучем в минувшее воскресенье был еще мощнее, высота столба достигала 10 км. Тогда шлейф угрозы населению не представлял.

Шивелуч высотой 3,28 км — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около пяти тысяч человек. Активность вулкана усилилась в мае 2009 года.

Эрнест Филипповский, Хабаровск