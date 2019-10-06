На Камчатке ввели «оранжевый код» для авиации из-за активности вулкана Шивелуч

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 9,5–10 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). Из-за активности вулкана для авиации устанавливали «красный код» опасности, позднее его снизили до «оранжевого».

По данным экспертов, облако пепла до 10 км продолжает дрейфовать к северо-востоку от вулкана. «Вулканическая деятельность может повлиять на международные и низколетящие самолеты»,— отметили в KVERT.

В региональном МЧС уточнили, что на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.

Шивелуч высотой 3 283 м — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек.