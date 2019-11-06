Миноритарии прощаются с групповым «Будущим»

В рамках оферты миноритариям инвесткомпания «Ленинградское адажио», принадлежащая совладельцу группы компаний «Регион» Сергею Сударикову, увеличила свою долю в финансовой группе (ФГ) «Будущее» (владеет НПФ «Телеком-союз» и чуть менее 50% акций НПФ «Будущее») на 30,9 процентного пункта, до 97,5%, свидетельствуют данные ФГ. Таким образом, на выкуп акций компания направила 1,3 млрд руб. Консолидировав более 95% акций ФГ на основании оферты, по которой было куплено более 10% бумаг, «Ленинградское адажио» получило право на принудительный выкуп оставшихся у миноритариев 2,5% группы (см. “Ъ” от 11 марта). Стоимость выкупа может быть определена либо по средневзвешенной цене, определенной по результатам торгов на бирже за шесть месяцев, либо по цене приобретения прежнего пакета акций ИК в июле этого года. При этом цена не может быть ниже оферты, в результате которой «Ленинградское адажио» нарастило долю 97,5% акций ФГ. Группа «Будущее», объединявшая пенсионные активы Бориса Минца, провела IPO в конце октября 2016 года. Цена размещения составила 1190 руб. за штуку, капитализация ФГ была 58,5 млрд руб. На конец торгового дня вторника, 5 ноября, за одну акцию «Будущего» давали 89,4 руб., а стоимость компании оценивалась в 4,5 млрд руб.

Илья Усов