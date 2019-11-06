Глава департамента образования НАО и заведующая детсадом уволились после трагедии в Нарьян-Маре

Губернатор Ненецкого автономного округа принял прошение об отставке руководителя регионального департамента образования, культуры и спорта Лины Гущиной после убийства ребенка в детском саду Нарьян-Мара, говорится в сообщении на сайте окружной администрации. Кроме того, уволилась и заведующая детским садом «Сказка».

«Заявление должностного лица поступило в адрес главы региона сегодня, после чего Александр Цыбульский поручил управлению государственной гражданской службы и кадров аппарата региональной администрации оформить соответствующее распоряжение»,— сообщила администрация.

Напомним, 31 октября житель Нарьян-Мара Денис Поздеев зашел в детский сад «Сказка» и, миновав охрану учреждения, зашел в комнату, где спали дети, и убил ребенка. Охранник принял мужчину за отца одного из детей.

Денис Поздеев был задержан на месте преступления, правоохранители заявили, что во время убийства он был пьян. Сам преступник заявил, что совершил убийство после того, как «прочел заклинание в книжке про вечную жизнь». Ранее сегодня Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения Денису Поздееву. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Частично вину признал охранник компании «Святогоръ», который пустил мужчину в здание. На прошлой неделе суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Подробнее об убийстве читайте в материале “Ъ” «В детский сад запустили убийцу».