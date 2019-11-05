За полями леса не видать

Всемирный фонд дикой природы (WWF России), «Гринпис России» и Лесной попечительский совет (FSC) обратились к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой разрешить вести лесное хозяйство на землях сельскохозяйственного назначения. По их оценкам, площадь лесов на таких землях превышает 60 млн га — около 7% российских лесных массивов. Экологи просят разрешить выращивать такой лес для нужд собственников участков и коммерческой реализации. Авторы обращения убеждены, что это позволит увеличить заготовку древесины в полтора раза.

«Многие собственники сельхозземель в России находятся в тупиковой ситуации и вынуждены либо отказываться от собственности на землю, либо уничтожать выросший лес, в том числе с помощью поджогов»,— обращает внимание директор FSC России Николай Шматков. Сейчас ясного правового статуса у этих лесов нет, продолжает он, возможность на законных основаниях вести в них продуктивное лесное хозяйство отсутствует, а охрана от пожаров, вредителей, болезней и лесонарушений законодательством не предусматривается. При этом собственники земельных участков за сам факт существования на их землях таких лесов могут быть подвергнуты штрафам до 700 тыс. руб. и принудительному изъятию участка. Об этом говорится в обращении трех крупнейших экологических организаций — WWF России, «Гринписа России» и FSC — премьеру Дмитрию Медведеву.

Отметим, принять документ о статусе лесов на землях сельхозназначения Владимир Путин поручал еще в 2013 году. Установить их статус неоднократно призывали и экологи, в частности они с аналогичной просьбой в 2018 году обращались к президенту России (см. “Ъ” от 11 декабря 2018 года). После этого Минприроды разработало документ, регулирующий использование лесов на землях сельхозназначения. Документ допускал использование таких лесов только до решения региональных чиновников о возвращении территорий в сельскохозяйственный оборот либо о переводе в земли лесного фонда.

Вовлечения в сельхозоборот означает дальнейшее уничтожение леса, а перевод в лесной фонд означает переход территории в федеральную собственность.

Но до решения эксплуатировать леса на сельхозземлях можно только для заготовки и сбора недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, а также для ведения сельского хозяйства и выращивания плодовых растений. При этом документ накладывал дополнительные обязанности на собственника земли по охране и защите этого леса от вредителей и пожаров. Тогда экологи назвали документ «саботажем» президентского поручения (см. “Ъ” от 19 июня). Недавно ведомство опубликовало новый проект документа, который концептуально не отличался от предыдущего.

В обращении экологических организаций отмечается, что на леса, о которых идет речь, приходится 25–30% от общего прироста древесины в лесах, пригодных для ведения интенсивного лесного хозяйства. Экологи просят разрешить выращивать такой лес для собственных нужд и реализации в коммерческих целях — по их мнению, это увеличит заготовку древесины в полтора раза. Алексей Ярошенко из «Гринписа России» говорит о всеобщей выгоде:

«В стране много участков, заросших березняком, которому более 20 лет. Чтобы вернуть 1 га земли обратно в пашню, потребуется около 80 тыс. руб., а для превращения в высокопроизводительный лес — около 15 тыс. руб.».

Директор лесной программы WWF Андрей Щеголев напоминает, что сейчас компании берут лесные участки в аренду, на которые распространяется масса ограничений: «Сохранение леса на сельхозземлях могло бы создать прецедент и появление частной собственности в лесах — компании могли бы выращивать его для нужд лесной промышленности».

«Мы исходим, что целевое назначение земель сельскохозяйственного назначения — ведение сельскохозяйственного производства, поэтому выращивание лесов, за исключением специальных защитных лесов (агролесомелиорация), не предусмотрено земельным законодательством,— заявили “Ъ” в Минприроды.— Для этого предназначены земли лесного фонда. Поэтому предлагается для ведения лесного хозяйства перевести заросшие невостребованные сельскохозяйственные земли в лесной фонд».

Анна Васильева