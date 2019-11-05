СМИ: европейские банки работают над созданием платежной системы для замены Visa и MasterCard

Не менее 20 банков Европы разрабатывают единую европейскую платежную систему, чтобы заменить ей американскую, в том числе Visa и MasterCard, сообщило AFP со ссылкой на источник. Официально ни один банк не подтверждает, что такая работа ведется.

Источники настаивают, что к решению этого вопроса подключено большинство французских кредитных организации и Deutsche Bank. О создании такой платежной системы в Европе задумались в 2017 году, но тогда вопрос был больше политическим, утверждают собеседники AFP.

Напомним, в июне Великобритания, Франция и Германия запустили механизм финансовых трансакций с Ираном INSTEX. Цель проекта — оградить от американских санкций в отношении Ирана традиционные финансовые компании, продолжая экономическое сотрудничество с этой страной.