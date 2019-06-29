ЕС запустил платежный механизм для транзакций с Ираном

Великобритания, Франция и Германия запустили механизм финансовых транзакций с Ираном INSTEX для обхода санкций США, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы. В нем уточняется, что этот механизм доступен для всех стран-участниц ЕС.

К INSTEX в качестве акционеров также должны присоединиться некоторые другие страны. «Они также работают над тем, чтобы открыть INSTEX для экономических операторов из третьих стран»,— сказано в документе.

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия и Европа ведут переговоры о подключении к специальному платежному механизму по Ирану.

В январе Франция, Германия и Великобритания создали специальный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX. Цель проекта — оградить от американских санкций в отношении Ирана традиционные финансовые компании, продолжая экономическое сотрудничество с этой страной. В дальнейшем все заинтересованные страны смогут присоединиться к системе и принять участие в торговых отношениях с Тегераном в обход санкций США.

В 2015 году Иран и шесть ведущих мировых держав, включая США, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В мае 2018-го США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана два пакета санкций.

О санкциях против Ирана читайте в публикации “Ъ” «Переждать Трампа».