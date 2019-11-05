На крупнейшем в России троллейбусном заводе в очередной раз продлен режим простоя

На энгельсском троллейбусном заводе ЗАО «Тролза» продлен режим частичного простоя до конца ноября, сообщили “Ъ” на предприятии.

До этого режим простоя на предприятии продлевался до конца октября. Часть сотрудников не работают с марта этого года.

По данным министерства занятости и миграции Саратовской области, на троллейбусном заводе работают 275 человек, из них в простое находятся 89 человек.

Подробнее о ситуации на заводе — в публикации “Ъ” «Производителю троллейбусов насчитали недоимки».

Сергей Петунин, Саратов