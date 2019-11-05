СПЧ: решение о ликвидации движения «За права человека» является несправедливым

Члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считают решение о ликвидации движения «За права человека» несправедливым. Заявление, опубликованное на сайте СПЧ, подписали Татьяна Андреева, Лев Амбиндер, Александр Асмолов, Андрей Бабушкин, Александр Верховский, Екатерина Винокурова, Павел Гусев, Наталья Евдокимова, Иван Засурский, Юрий Костанов, Борис Кравченко, Светлана Маковецкая, Ева Меркачева, Леонид Никитинский, Генри Резник, Владимир Ряховский, Николай Сванидзе, Ольга Сидорович, Анита Соболева, Александр Сокуров и Игорь Юргенс.

«Решение о ликвидации движения <...> кажется нам неправомерным и несправедливым. Уничтожение правозащитных организаций — проявление опасной тенденции. Для страны она может быть чревата расширением неправового поля и неизбежной политизацией гражданского протеста»,— сказано в заявлении.

В нем также отмечается, что среди формальных поводов для ликвидации организации фигурировали несоответствия ее устава ряду новых норм Гражданского кодекса. «Движению, по сути дела, не дали провести съезд для внесения в устав соответствующих поправок. Указанное судебное решение, на наш взгляд, противоречит постановлению Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2016 года № 64, разъясняющего, какие нарушения закона могут считаться грубыми и, соответственно, основаниями для ликвидации организации»,— уверены в СПЧ.

Выявленные Министерством юстиции нарушения, по мнению членов СПЧ, не создавали никаких угроз для жизни, здоровья граждан, окружающей среды, общественного порядка и безопасности, собственности, законных экономических интересов физических и (или) юридических лиц, общества и государства. «Нужно отметить, что и в ходе судебного разбирательства представители Министерства юстиции не смогли отнести выявленные ими нарушения к грубым и неустранимым»,— сказано в заявлении.

Напомним, 1 ноября Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения «За права человека», признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации. Исполнительный директор движения Лев Пономарев 5 ноября объявил, что на базе движения будет создана новая организация.

Подробнее о ликвидации движения «За права человека» — в материале “Ъ”.