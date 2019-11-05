За сбитого «Ласточкой» в районе Горячего Ключа мальчика перед судом ответит его дед

В прокуратуру для утверждения обвинительного заключения направлено уголовное дело в отношении 71-летнего жителя Краснодарского края, которого обвиняют в причинении смерти своему четырехлетнему внуку по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Санкции указанной статьи предполагают до двух лет лишения свободы.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, трагический инцидент произошел 23 сентября 2019 года. Около 9:50 пожилой мужчина со своим маленьким внуком находился на 1675 км перегона «Саратовская - Псекупс» в районе Горячего Ключа. По информации Южного СУТ СК РФ, во время движения по железнодорожной насыпи, мужчина оставил внука без присмотра, отойдя от него на пять-восемь метров. В это время по путям двигался электропоезд «Ласточка», сообщением Имеретинский курорт — Краснодар. Локомотивная бригада поезда не имела технической возможности предотвратить наезд на ребенка.

“Ъ-Кубань” сообщал, что в пятницу, 1 ноября, на станции Кавказская в городе Кропоткин 35-летняя женщина попыталась запрыгнуть через открытую дверь в тамбур движущегося поезда «Москва — Грозный», но не удержалась и упала в колею пути. Колесами поезда она получила травматическую ампутацию голеностопа левой ноги.

Дмитрий Михеенко